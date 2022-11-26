Певица Алекса отправила свою свекровь в черный список после получения паспорта РФ

В минувшем году участница шоу «Фабрика звезд-4» Алекса, которая не так давно получила паспорт РФ, прекрасно ладила со своей свекровью Лилией Соловьевой. Однако что-то пошло не так. Недавно женщина пожаловалась, что певица не дает ей видеться с внучкой Адрианой…

Более того, как призналась она, невестка занесла ее в черный список в социальных сетях. Почему так произошло, свекровь Алексы не объяснила.

«Прошло более полугода, как я не слышала и не видела внучку, свою любимую бусинку, кровиночку. Знаю, что придет время, Адрианочка обязательно приедет в гости к бабушке. Мы будем с ней пить чай, есть блины или сырники», — поделилась женщина переживаниями.

При этом Соловьева хорошо ладит с бывшей избранницей своего сына Вячеслава — Сашей Сивковой. К слову, мужчина ушел от Саши к Алексе, когда та была беременной.

Певицу неоднократно обвиняли в распаде семьи. Но артистка опровергала эти доводы.