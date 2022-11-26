Певица Вика Цыганова назвала ремейк канала ТНТ на «Иронию судьбы» неудержимым извращением

На певца Филиппа Киркорова и телеведущую Ольгу Бузову продолжает сыпаться масса критики со всех сторон. На этот раз в негативном ключе высказалась артистка Вика Цыганова.

Исполнительница заявила, что новый ремейк, в отличие от легендарного отечественного фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», является настоящей «мерзостью».

59-летняя вокалистка, как и ее супруг, была безумно поражена тем, что Филипп Киркоров решил заняться подобными вещами. Вика считает, что поп-король российской эстрады перешел все мыслимые и немыслимые границы.

«Люди! Да уже опомнитесь. Эти бычьи глаза короля попсы, неудержимая пошлятина», – возмутилась звезда.

Цыганова призвала Бога остановить «эту содомию».