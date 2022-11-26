Полину Гагарину с обесцвеченными бровями с трудом узнали в новом видеоклипе на песню «Бабочки»

Полина Гагарина представила публике свой новый видеоклип на танцевальную песню «Бабочки». Ради ролика артистка примерила образ дерзкой красавицы.

Певица в ролике не только предстала в облегающем наряде, но и ради этого высветлила брови. Из-за смены внешего вида и обесцвеченных бровей с 35-летнюю исполнительницу фанаты с трудом узнали!

Поклонники по-достоинству оценили новый имидж Полины и ее актерский талант. Также подписчики выделили отменную фигуру Гагариной.

Более того, интернет-пользователи назвали голос звезды разносторонним, заметив, что в новой песне он звучал совершенно иначе.



