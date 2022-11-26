Продюсер Цыганов призвал наказать создателей кинокомедии «СамоИрония судьбы»

По словам Цыганова, за подобное нужно наказывать.

«Это отвратительное белье за новое выдать невозможно! В ветхие мехи не наливают вино. Это связано с творчеством, историей. Это очень мерзкий продукт. У меня и знакомых, которые сейчас помогают фронту, брезгливое отношение к подобному».

В заключение продюсер выдвинул версию, что заказ «СамоИронии судьбы!» кто-то сделал, чтобы отмыть деньги.

Подметим, премьера «СамоИронии судьбы!» запланирована на конец текущего года. Помимо Бузовой и Киркорова в ремейке снялись Гарик Мартиросян, Люся Чеботина, Ольга Картункова, Денис Дорохов, Клава Кока, Сергей Жуков, Ольга Серябкина.