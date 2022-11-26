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Продюсер Цыганов призвал наказать создателей кинокомедии «СамоИрония судьбы»

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Продюсер Цыганов призвал наказать создателей кинокомедии «СамоИрония судьбы»
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Фото из открытых источников

Телевизионный канал ТНТ в настоящее время активно работает над кинокартиной «СамоИрония судьбы!», где снимаются Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Вадим Цыганов раскритиковал создателей ремейка легендарного советского фильма. Более того, продюсер призвал наказать создателей комедии.

Цыганов уверен, что у зрителей этот проект вызовет брезгливость. Ведь картины, которые ранее нравились россиянам, в новом формате стали отвратительными.

«Хочу обратиться к сценаристам и кинорежиссерам. Курице уже отрубили голову, но она бежит», — сказал продюсер.

По словам Цыганова, за подобное нужно наказывать.

«Это отвратительное белье за новое выдать невозможно! В ветхие мехи не наливают вино. Это связано с творчеством, историей. Это очень мерзкий продукт. У меня и знакомых, которые сейчас помогают фронту, брезгливое отношение к подобному».

В заключение продюсер выдвинул версию, что заказ «СамоИронии судьбы!» кто-то сделал, чтобы отмыть деньги.

Подметим, премьера «СамоИронии судьбы!» запланирована на конец текущего года. Помимо Бузовой и Киркорова в ремейке снялись Гарик Мартиросян, Люся Чеботина, Ольга Картункова, Денис Дорохов, Клава Кока, Сергей Жуков, Ольга Серябкина.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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