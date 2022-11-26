Российская певица Любовь Успенская дала концерт в Новосибирске вместе с дочерью

Тюменский врач Евгения Анисифорова проинформировала, как можно повысить иммунитет без таблеток. По словам заместителя главного врача по медицинской
Если оглянуться назад, то можно отчетливо заметить, что технологии развиваются очень быстро. На фоне этого специалисты спрогнозировали, что в
О том, какие будут последствия для Украины в случае еще одного массированного ракетного удара, рассказал на страницах Forbes журналист Дэвид
Дочь певицы Славы (настоящее имя Анастасия Славенская) Саша Морозова вышла замуж за своего 25-летнего возлюбленного Андрея. Об этом пишет портал
Певица Катя Лель рассказала о конфликте с ведущей Лерой Кудрявцевой. Напоминаем, что ссора между знаменитостями произошла в эфире телешоу «Суперстар!
Яна Поплавская решила высказать свое мнение о фильме "СамоИрония судьбы", который в настоящее время готовит телеканал ТНТ к предстоящему новогоднему
Фильм «Лучшие в аду» Евгения Пригожина и Алексея Нагина включен в программу православного кинофестиваля «Русское сердце», который пройдет в Твери с 1
Министр иностранных дел Эстонии опубликовал видео , в котором сообщил, что отправляет в Международный уголовный суд наручники для российского
В канун наступления зимнего сезона Петербург традиционно сталкивается с коммунальными авариями, преимущественно связанными с неудовлетворительным
Второй крупнейший город РФ Санкт-Петербург занял лишь 4 место в рейтинге оказания помощи мобилизованным среди всех регионов. Он составляется на
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle