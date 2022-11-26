Российская певица Любовь Успенская дала концерт в Новосибирске вместе с дочерью

На днях известная российская исполнительница шансона Любовь Успенская дала очередной концерт. Выступление состоялось в Новосибирске. Как сообщается, на сцену 68-летняя артистка вышла вместе с дочерью.

Татьяна Плаксина, по всей видимости, хочет пойти по стопам своей звездной матери и построить певческую карьеру. Успенская всячески поддерживает музыкальные начинания наследницы.



Несмотря на недавнее совместное выступление, в Сети Плаксину активно критикуют. Пользователи считают, что без знаменитой родительницы девушка не смогла бы добиться популярности.

Напомним, отношения между матерью и дочерью наладились относительно недавно. Долгое время они конфликтовали и даже не общались. Татьяна некоторое время лечилась в наркологическом диспансере.