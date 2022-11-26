Шахназаров раскритиковал сериал Александра Молочникова «Монастырь» с Настей Ивлеевой

Михаил Шахназаров негативно отреагировал на новый телесериал «Монастырь» от режиссера Александра Молочникова. Как известно, главную роль в этой кинокартине сыграла телеведущая Настя Ивлеева. Для блогерши подобный съемочный опыт стал дебютным.

Кино в сериале не ночевало. Это очередная русофобская поделка, которая унижает веру, унижает русских и кинематограф. Нас к этому приучали лет 30 точно. К недоактрисам, недорежиссёрам, недосценаристам.

Журналист раскритиковал актерскую игру Филиппа Янковского и Ивлеевой. Он посоветовал фанатам посмотреть американский многосерийный фильм «Наследники».

Шахназаров также добавил, что подобное произведение не сравнится с российскими аналогами. Публицист подчеркнул, что над «Монастырем» работали не профессионалы, а «команда творческой самодеятельности».