Слава пришла на свадьбу дочери в джинсах и фланелевой рубашке: фото из ЗАГСа на Рублевке

Старшая дочь певицы Славы вчера, 25 ноября, вышла замуж. Эта новость облетела все СМИ.

Как пишет портал Super.ru, роспись прошла в ЗАГСе «Барвиха Luxury Village». На фото видно, что невеста облачилась в пышное белое платье. Андрей предстал в черном классическом костюме. Молодожены светятся от счастья.

Фолловеры по достоинству оценили образ Александры в комментариях к посту. Но вид ее звездной мамы удивил и шокировал поклонников.

Дело в том, что Слава на торжестве появилась в джинсах, фланелевой рубашке в клетку и высоких сапогах?

«Почему мама невесты такая не нарядная?»,

«Интересный у мамы невесты наряд»

«Как элегантно одета мама жениха. Мама невесты вырядилась как на рынок

«А что свадьба дочери — не повод надеть платье?»