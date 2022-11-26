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Слава пришла на свадьбу дочери в джинсах и фланелевой рубашке: фото из ЗАГСа на Рублевке

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Слава пришла на свадьбу дочери в джинсах и фланелевой рубашке: фото из ЗАГСа на Рублевке
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Фото из открытых источников

Старшая дочь певицы Славы вчера, 25 ноября, вышла замуж. Эта новость облетела все СМИ.

Как пишет портал Super.ru, роспись прошла в ЗАГСе «Барвиха Luxury Village». На фото видно, что невеста  облачилась в пышное белое платье. Андрей предстал в черном классическом костюме. Молодожены светятся от счастья.

Фолловеры по достоинству оценили образ Александры в комментариях к посту. Но вид ее звездной мамы удивил и шокировал поклонников.

Дело в том, что Слава на торжестве появилась в джинсах, фланелевой рубашке в клетку и высоких сапогах?

«Почему мама невесты такая не нарядная?»,
«Интересный у мамы невесты наряд»
«Как элегантно одета мама жениха. Мама невесты вырядилась как на рынок
«А что свадьба дочери — не повод надеть платье?»

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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