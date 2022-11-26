Стало известно, за что певица из Украины Светлана Лобода была ликвидирована из Европы

Светлана Лобода больше не сможет гастролировать в странах Европы. Сама артистка до сих пор не может с этим смирится. Как заявила украинская певица, решение МИД Литвы неокончательное, поэтому она верит, что сможет выступать в Прибалтике.

Исполнительница хита "Твои глаза" стала объектом обсуждения для депутата Романа Худякова. Политик отметил, что Светлана является ярким примером предательства страны.

"Лобода сейчас живет в Латвии, но очень скоро ее оттуда могут изгнать. Вообще-то, предатель — это существо презираемое и отовсюду гонимое. Пусть не журналистам, а литовскому МИД рассказывает сказки, что ее выступления состоятся. Там будут очень удивлены. Ведь эта информация исходит напрямую от чиновников", — пишет Худяков в Telegram-канале.

Также политический деятель отметил, что Лобода активно восстанавливает свою репутацию. По его словам, это показательное поведение.