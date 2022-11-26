Стилист Сергей Зверев заменил покинувшую РФ певицу Аллу Пугачеву Любовью Успенской

Долгое время Сергей Зверев восхищался Аллой Пугачевой. Примадонну стилист называл музой и был уверен, что их дружеские отношения навсегда. Впрочем, как признался дизайнер, с певицей они сейчас не общаются.

Без Аллы Борисовны Звереву было очень непросто. Артист признался, что после того как лишился музы, его жизнь изменилась. Сергею не хотелось записывать песни или принимать участие в съемках. Впрочем, вскоре все наладилось. Пугачева осталась в стороне, а стилист объявил, что нашел Примадонне замену. Новой музой шоумен объявил Любовь Успенскую.

Без музы же жить невозможно, понимаете? У меня было всего три музы: Пугачева, Понаровская и Гурченко. Сейчас появилась новая. У меня был шок, когда увидел Любовь Успенскую. Мы знакомы давно, однако ранее она не выглядела так. Но сейчас –просто космос! Я подошел и сказал: «наконец у меня снова появилась новая муза»





Зверев также считает, что Пугачева его ревновать не будет. Оказывается, сейчас они не общаются, поскольку у покинувшей РФ исполнительницы другие заботы.