Татьяна Плаксина исправила последствия травм на лице с помощью пластической операции

Несколько лет назад дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина попала в неприятности. Девушка неудачно упала, в результате чего она заработала перелом челюсти. После этого наследница артистки перенесла несколько неудачных пластических операций, и только сейчас смогла восстановить нормальную внешность.

Татьяна несколько раз ложилась под нож хирургов, которые смогли кардинально преобразить её внешность. Так, на последних фото Плаксиной в социальных сетях она выглядит неузнаваемой, в хорошем смысле.

Девушка подкорректировала лицо и фигуру. Теперь она очень стройная, очень привлекательная. На такие разительные перемены обратили внимание многочисленные поклонники. В комментариях под снимками фанаты оставили огромное количество комплиментов.

Сама 32-летняя начинающая певица также довольна результатом, поэтому новый пост подписала творчески:

Жить там, где чудеса. Большое спасибо Даше за прекрасные фото. Одно из них послужило основой для создания обложки моего трека «Чудо».



