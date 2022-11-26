В Сети опубликовали фото постаревшего актёра Сергея Бодрова

Известный российский режиссер и киноактер Сергей Бодров ушел из жизни 20 лет назад. В 2002 году артист искал место для съемок. Но внезапно на съемочную группу кинофильма "Связной" сошел сель. На момент трагической гибели ему было всего 30 лет.

В Сети решили выяснить, как бы мог выглядеть артист в преклонном возрасте. При помощи современной нейросети фотографию Сергея состарили.

В конечном итоге проделанная работа показала, что спустя многие годы лицо актера было не сильно искажено. Все узнаваемые черты Бодрова остались на месте. Это и добрый взгляд, и открытая, мягкая улыбка. С возрастом появились только морщины, немного поменялся контур лица и оттенок кожи.

