В Сети появился райдер Андрея Макаревича и его группы «Машина времени»

За выступление рок-группы "Машины времени" и ее лидера Андрея Макаревича* на новогодних корпоративах в странах Европы и СНГ потребуется заплатить как минимум 9 млн рублей.

Команда Макаревича*, который сейчас проживает в Израиле, готова приехать в любой город мира при соблюдении условий райдера. Музыкальный коллектив один час работы на сцене оценивает в 200 тыс. рублей. К тому же, заказчик должен потратиться на авиаперелет и отель.

Группа, к слову, состоит из 15 человек. Четверо участников собираются лететь бизнес-классом. Также проживание предусмотренно лишь в пятизвездочном отеле. Единственным нюансом является то, что солист группы ни за какие деньги не исполнит хит "Перекресток".

По словам менеджеров, новогодние корпоративы следует планировать заранее, поскольку гастроли "Машины времени" по миру расписаны до февраля 2023 года.

* Признан в России иностранным агентом.