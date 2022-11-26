В Воронеж приедет одна из самых эпатажных певиц российской эстрады - Лолита Милявская. Выступление певицы состоится 13 декабря 2022 года в ГРАД EVENT-HALL. Стоимость билетов - от 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей.

Женщина без комплексов, талантливая артистка не теряет популярности три десятка лет. Теперь Лолита с большим сольным концертом приедет в Воронеж накануне юбилея.

Милявская исполнит свои лучшие шедевры из разных периодов творчества. Также зрители услышат новые глубоко эмоциональные, честные и наполненные песни — «Папа» и «Раневская». Композиции вошли в репертуар исполнительницы не ради рыночной конъюнктуры. Каждая нота и фраза в треках имеют глубинный выразительный смысл, говорит артистка.

Стоит добавить, что концертный график Лолиты на ближайший месяц весьма плотный. После Воронежа она направится с выступлением в Тамбов.