Жена бизнесмена Александра Лебедева Елена Перминова ответила на обвинения в эскорте

Супруга бизнесмена Александра Лебедева Елена Перминова ответила на обвинения со стороны хейтеров в эскорте. Соответствующий комментарий модель опубликовала сегодня на своей странице в социальной сети.

Елена пожаловалась своим подписчикам на то, что один из пользователей ей написал в Директ следующее сообщение: «привет, не эскорт?».

«Сколько нужно родить детей, чтобы тебя не принимали за эскорт?», — возмущена девушка.

Ранее Перминова ответила недоброжелателем, которые критикуют ее за большую разницу в возрасте с мужем. Блондинка заявила, что ей плевать на всех, кто обсуждает ее личную жизнь.

Модель состоит в браке с Александром Лебедевым, который старше на 27 лет. Пара воспитывает четверых детей. У супругов, которые вместе 15 лет, подрастает 13-летний сын Никита, 11-летний сын Егор, 8-летняя дочка Арину и годовалый Александр.