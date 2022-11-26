Жюри телешоу «Фантастика» на Первом канале рассекретили Миранду

Из 12 участников популярного инновационного телешоу «Фантастика» на Первом канале только семеро смогли пройти в финал. Цифровой персонаж Миранда был фаворитом нескольких членов жюри. В течение всего проекта Миранда удивляла не только жюри, но и зрителей своим вокалом. При этом она ни разу не была в номинации «на вылет».

В финале звездному жюри предстояло отгадать, кто именно управляет персонажем. Озвучить имя принялся Дима Билан. Примечательно, что в финальном выпуске именно он зачастую рассекречивал персонажей. Певец правильно определил того, кто прятался за Мирандой – Александра Воробьева.

Финальное выступление исполнительницы закончилось песней «Замок из дождя» Владимира Преснякова.

«У нас не было вариантов не угадать, поскольку такие голоса можно по пальцам одной руки перечислить», - заявила Дарья Мороз.

Сама артистка призналась, что она получила массу удовольствия и положительных эмоций во время участия в шоу «Фантастика» в образе феи.



