56-летняя Ирина Салтыкова продемонстрировала идеальную фигуру в бикини

Звезда российской эстрады Ирина Салтыкова, похоже, совершенно не стареет. Певица находится в прекрасной физической форме, поэтому не стесняется демонстрировать свои идельные формы на откровенных снимках. Она безупречно выглядит, несмотря на то, что отметила 56-летие.

В настоящее время артистка на отдыхе. Там звезда наполняется энергией и силами. На днях исполнительница опубликовала новый горячий снимок, на котором она в светло-розовом бикини лежит на шезлонге. Приятный золотистый загар, плоский живот, и ни жиринки.

«Без фотошопа», – подписала фото Ирина.

Поклонники были искренне поражены увиденным. Фанаты отметили, что выглядит Салтыкова сногшибательно. На шестом десятке звезда 90-х годов может похвастаться фигурой молодой девушки.