Айза заявила о том, что ее «вареник» больше не самый красивый

Два года назад, в 202 году, экс-супруга Гуфа оскандалилась. Айза опубликовала в социальных сетях фото своих гениталий крупным планом. Звезда сразу же удалила провокационный снимок без трусов, но Сеть помнит все.

На блогершу обрушился шквал критики. Однако девушка переживать по этому поводу сильно не стала. Она по сей день иронизирует о неловкой ситуации. Красотка объяснила, что фото предназначалось избраннику, артисту Олегу Майами, но из-за своей невнимательности, было направлено всеобщее обозрение ее подписчиков. Тогда поклонники назвали ее гениталии «вареником».

Сегодня бывшая суппуга Гуфа снова напомнила об интимном скандале. 37-летняя девушка случайно увидела отфотошопленный заголовок из газеты. Там говорилось, что пельмень жительницы Тюмени был признан самым красивым в мире.

«Ушла моя эпоха. Мой „вареник“ больше не самый красивый», — пошутила блогерша.



