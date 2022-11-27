Актер Анатолий Журавлев рассказал о последнем проекте кинорежиссера Балабанова

Российский актер театра и кино Анатолий Журавлев, известный ролями в фильмах «Брат» и «Жмурки», рассказал о последней работе знаменитого кинорежиссера Алексея Балабанова.

После сыгранной роли в фильме «Брат», Балабанов снова захотел увидеть в своей новой картине Журавлева. Положительный ответ Анатолий дал разу.

«За месяц до ухода Леша мне позвонил и сказал, что он написал сценарий: «это работа всей моей жизни. У меня есть для тебя там хорошая и большая роль». Я сразу же согласился, не задумываясь, ни о чем у него не спрашивая. Я ведь не сомневался в успехе, так как знал, как он работает и что не снимет абы какую ленту», — вспоминает актер.

Напомним, Балабанов умер в мае 2013 года. У режиссера случился приступ и он упал в обморок. Алексей Октябринович умер, не приходя в сознание, в 54-летнем возрасте.