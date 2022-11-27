Уроженка Новочеркасска, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала новый образ с короткой стрижкой и ярким цветом волос - рыжим. Перед поклонниками популярная артистка также появилась с броским макияжем.

Как отметила 49-летняя супруга Кончаловского, косметика и прическа являются частью грима для нового спектакля «Укрощении строптивой», который поставил ее муж.

При этом фанатам понравился такой образ актрисы. Подписчики отметили, что выглядит Юлия сногсшибательно и свежо.

Напомним, Высоцкая работает в Театре имени Моссовета с 2004 года. Она задействована в четырех постановках – «Три сестры», «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня», «Укрощение строптивой». Для каждой из ролей звезда кардинально меняет свою внешность.