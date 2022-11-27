Дешевое лекарство от паразитов повышает эффективность лечения рака

Ученые из Оклендского университета (Новая Зеландия) обнаружили, что самое дешевое лекарство пирвиний, которое было создано в 1960 годах, можно эффективно использовать для лечения колоректального рака.

Основа для новой научной работы, по словам авторов, была заложена благодаря тому, что последние проведенные исследования привели к быстрому углублению понимания того, как именно развивается колоректальный рак.

Выяснилось, что некоторые подтипы онкологического заболевания зависят от развития не только мелких кровеносных сосудов, но и белков BRAF и бета-катенина. Группа исследователей определила существующие лекарственные средства, на них нацеленные.

Оказалось, что пирвиний — недорогой антипаразитарный препарат может существенно повысить эффективность терапии, поскольку воздействует на бета-катенин.