Девчонки наплачутся: старший сын Климовой и Петренко вырос и стал копией Иглесиаса

Екатерина Климов, популярная российская актриса, довольно редко делится в социальных сетях снимками своих детей. Но сегодня в честь Дня матери она сделала исключение. Звезда показала всех четырех детей от разных супругов.

Обычно, после опубликованных снимков фанаты указывают на то, как молодо выглядит звездная мама. Но на этот раз внимание поклонников было приковано не к артистке, а к ее старшему сыну. Наследник Игоря Петренко заметно вырос и стал копией Энрике Иглесиаса.