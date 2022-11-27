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Девчонки наплачутся: старший сын Климовой и Петренко вырос и стал копией Иглесиаса

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Девчонки наплачутся: старший сын Климовой и Петренко вырос и стал копией Иглесиаса
Знаменитости
Фото из открытых источников
Екатерина Климов, популярная российская актриса, довольно редко делится в социальных сетях снимками своих детей. Но сегодня в честь Дня матери она сделала исключение. Звезда показала всех четырех детей от разных супругов.
Обычно, после опубликованных снимков фанаты указывают на то, как молодо выглядит звездная мама. Но на этот раз внимание поклонников было приковано не к артистке, а к ее старшему сыну. Наследник Игоря Петренко заметно вырос и стал копией Энрике Иглесиаса.
Отметим, несмотря на то, что инициатором развода во всех браках выступала Екатерина, с бывшими мужьями Климова сумела сохранить хорошие отношения. Сейчас она продолжает в согласии воспитывать совместных детей.
 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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