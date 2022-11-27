Егор Дружинин исключает возможность возвращения Аллы Пугачевой на российскую сцену

После того, как Алла Борисовна сделала резкие заявления и уехала в Израиль, многие были уверены, что 73-летняя певица навсегда оставила творчество. Егор Дружинин придерживается аналогичного мнения. Он исключает возможность возвращения Пугачевой на сцену.

Хореограф порассуждал о том, что бы хотел еще сделать в российском шоу-бизнесе. Он вспомнил, как в 2019 году организовыввал юбилейное шоу Примадонны и заявил, что хотел бы снова это пережить.

«Для кого хотел бы сделать концерт? Бог знает, может быть, имя артиста этого нельзя называть, хотя я назову — Алла Пугачева. Мы сделали концерт. Возможно, он стал последним у Примадонны, — сообщил Егор.

Дружинин при этом не скрывал, что работать бок о бок с исполнительницей — непросто. За несколько лет до того сотрудничества хореограф зарекался работать с Примадонной.