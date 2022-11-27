Катя Гусева призналась, что чуть не вышла замуж за Филиппа Киркорова

Диджей Катя Гусева много лет дружит с популярным певцом Филиппом Киркоровым. Когда-то они даже крутили роман, но не поженились. В интервью Стархиту Катя откровенно поведала о своих отношениях с поп-королем.

Гусева объяснила, что у Филиппа есть определенные требования к людям. По словам девушки, чтобы покорить сердце Киркорова, нужно прежде всего быть полноценной, многогранной личностью.

"Бывают в жизни судьбоносные вещи, которые и должны произойти. Бывает наоборот. В нашей истории получилось, что как-то не сложилось. Как и почему — мы можем долго анализировать, однако найти ответ на эти вопросы сложно", — объясняет Гусева.

К слову, в настоящее время диджей уважительно относится к Киркорову. Она отмечает, что певец ценит по-настоящему искренних людей.