Марат Башаров почти год скрывал роман с актрисой Асей Борисовой, которая младше него на 13 лет

Марат Башаров в последнее время говорил, что его сердце несвободно, однако при этом утаивал имя возлюбленной. Артист долго хранил в секрете отношения с новой избранницей, и не желал показыватся с ней на широкой публике.

Когда несколько месяцев назад ведущий намекнул на новый роман, личность девушки он раскрывать не стал, отметив, что она не похожа на всех его предыдущих жен. Теперь стало известно, кто же осчастливил 48-летнего Башарова. Как оказалось, он закрутил роман с актрисой Асей Борисовой, которая младше на 13 лет. Девушке 35 лет, она из Читы, в свое время окончила РАТИ-ГИТИС, была замужем и воспитывает от первого брака сына.

Недавно актриса посетила спектакль «Нежданно-негаданно» с участием возлюбленного. Примечательно, что в зрительном зале Ася сидела вместе с первой супругой знаменитости Елизаветой Круцко.

Башаров сильно переживает за карьеру Борисовой, поэтому уже познакомил ее с генеральным директором МХАТа им. Горького Владимиром Кехманом. С 2008 по 2015 годы она входила в труппу столичного «Театра Луны».