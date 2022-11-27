Новые пластические операции обошлись Алле Пугачевой в Израиле в 1 миллион рублей

73-летняя Алла Пугачева находится с детьми в Израиле. Певица, которая поспешно покинула страну, ведет активную светскую жизнь и ни в чем себе не отказывает.

Бьюти-эксперт Ирина Ковалевич обратила внимание на то, что Примадонна сделала в Израиле пластику. По словам амбассадора бренда «Lucky Group», многие звезды предпочитают делать хирургические вмешательства за границей, так как опасаются разглашения информации.

Судя по последним снимкам Аллы Борисовны, она заметно омолодилась. Вспомните репортаж из Латвии, который появился в прессе летом. Поклонники Пугачевой расстроились, что у нее появились заметные морщинки, лицо тусклое и уставшее. Думаю, в любом возрасте хочется выглядеть молодо, особенно когда у тебя маленькие дети.

По мнению бьюти-эксперта, Пугачева потратила на омоложение около 1 миллиона рублей.

За блефаропластику круговую нужно отдать от 160 тысяч рублей. Не исключено, что была хирургическая коррекция птоза бровей. Еще плюс 100 тысяч рублей. Хирургическая коррекция кожи лица и шеи со SMAS-элементами обошлась примерно в 350 тысяч рублей. Плюс инъекции ботокса, филлеров и препаратов, заполняющих морщинки. В общем ушло не менее 1 миллиона рублей, - посчитала Ирина Ковалевич.