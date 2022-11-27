Новый альбом «Аллилуйя» белорусской рок-группы Би-2 набрал 1 миллион просмотров на YouTube

Видеоклип "Аллилуйя" скандальной рок-группы Би-2 стремительно набирает популярность на YouTube. Об этом сами музыканты написали в Telegram.

Ролик, премьера которого состоялась еще 15 ноября, преодолел планку в 1 миллион просмотров. Видео прочно закрепилось в трендах YouTube. По всей видимости, поклонникам пришелся по вкусу клип и жизнеутверждающий текст песни.

Участники коллектива сообщили, что новый альбом под названием "Аллилуйя" тоже пользуется огромной популярностью у фанатов. Он сумел собрать более 2 миллионов прослушиваний на разных музыкальных площадках.

"У клипа "Аллилуйя" — уже миллион просмотров, у альбома — более 2-х миллионов прослушиваний на площадках! Спасибо большое, друзья!".

Напомним, в 2022 году группа отметилась скандальным выступлением во время матча за Суперкубок РФ по футболу. В Петербурге солист Би-2 выступил в красно-белом шарфике клуба "Спартак", вызвав возущение фанатов "Зенита".





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