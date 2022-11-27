Ольга Бузова намекнула на выход 4-го сезона реалити-шоу «Звезды в Африке»

Передача «Звезды в Африке» впервые была показана на канале ТНТ в сентябре 2021 года. Реалити-шоу завоевало любовь телезрителей. Сейчас в разгаре битва среди тех, кто ранее состязался в первой и второй частях этой программы. На вопрос о том, будет ли продолжение проекта, в социальных сетях ответила Ольга Бузова.

В своем микроблоге теледива писала, что экстремальное телешоу «Звезды в Африке. Битва сезонов» является лидером вечернего слота.

Проект вывел канал в топ среди всех развлекательных программ. Новые эпизоды проекта выходят по воскресеньям и собирают большое количество просмотров.

Ведущая поблагодарила всех за интерес к проекту. Кстати, именно певица является бессменной ведущие шоу.

В ответ н это поклонники поинтересовались, стоит ли ждать выхода 4-го сезона. Артистка оставила фразу «Show must go on» («шоу должно продолжаться»). Таким образом Бузова намекнула, что снимать реалити будут дальше.