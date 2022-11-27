Ольга Бузова сделала первые шаги навстречу участнику программы «Звезды в Африке» Филипенко

Ольга Бузова в течение многих лет принимает участие в съемках телешоу "Звезды в Африке". Внезапно она стала оказывать знаки внимания участнику Антону Филипенко, который в очередном выпуске не смог ей приготовить сюрприз и из-за этого расстроился.

За несколько выпусков до этого во время испытания телеведущая выпытывала у других участников, правда ли то, что Антон ей отдал свои лепешки и поэтому остался голодным. Подтверждение этого факта стало приятной неожиданностью для Ольги и продемонстрировало взаимность чувств.

Но, чтобы окончательно завладеть сердцем певицы, Антону нужно выиграть проект. Именно на это Бузова намекнула во время разговора с другими участниками реалити-шоу.

Антон, тебе нравится, как сегодня выгляжу? Я ждала церемонии, ты ждал?, - спросила Ольга у Филипенко.

По всей видимости, актер, играющий в российских сериалах ловеласов, спасовал перед суперзвездой - он не смог подобрать ответ.