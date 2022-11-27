Певец Гарик Сукачев отменил свой концерт в Ростове-на-Дону и Краснодаре из-за экстренной операции

Представители артиста заявили, что выступление не состоится из-за того, что музыкант проходит «послеоперационную терапию». Зрителям же предложили сдать билеты в кассу. Организаторы концерта пообещали, что как только Гарик поправится, то он посетит с сольным концертом Ростов-на-Дону. При этом причины недомогания исполнителя не раскрываются.

Добавим, что также отменен концерт Сукачева в Краснодаре. Он должен был состояться 2 декабря.

Друзья, мы обязательно еще с вами увидимся и споем вместе с ним, - написал певец.