Певица Ксения Новикова пристыдила своего бывшего мужа

Брак экс-солистки «Блестящих» с Алексеем Сорокиным закончился в в 2018 году. Но бывший супруг не оставляет в покое артистку и судится за недвижимость.

42-летняя певица отстаивает право на дом: бизнесмен надеется получить особняк, который строился до развода. Ксения делает все, возможное, чтобы не остаться без крыши вместе с сыновьями. Предприниматель же ни в чем себе не отказывает. Он регулярно отдыхает в элитных ресторанах.

Новикова на днях поделилась с подписчиками публикацией, предостерегая будущую пассию бизнесмена от опрометчивого поступка. Также звезда посмеялась над мужчиной. Она выложила насмешливое видео с экс-возлюбленным, написав, что эти кадры ей скинула подруга. На видео мужчина развлекается в дорогом ресторане.

«А вот лысый „бедняга“ Алексей, который хочет у меня и детей отнять дом. Здоров и не бедствует! Ходит по заведениям, ищет себе жертвы. Берегите денежки и нервы от этого весельчака и балагура. Будьте бдительны, ведь Лешка вновь вышел на охоту», — пристыдила Алексея певица.

К слову, это далеко не первый раз, когда Новикова публикует негативные посты о своем бывшем избраннике. Супруги были в браке всего 3 года.