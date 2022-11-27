Певица Ксения Новикова пристыдила своего бывшего мужа

42-летняя певица отстаивает право на дом: бизнесмен надеется получить особняк, который строился до развода. Ксения делает все, возможное, чтобы не остаться без крыши вместе с сыновьями. Предприниматель же ни в чем себе не отказывает. Он регулярно отдыхает в элитных ресторанах.
Новикова на днях поделилась с подписчиками публикацией, предостерегая будущую пассию бизнесмена от опрометчивого поступка. Также звезда посмеялась над мужчиной. Она выложила насмешливое видео с экс-возлюбленным, написав, что эти кадры ей скинула подруга. На видео мужчина развлекается в дорогом ресторане.
К слову, это далеко не первый раз, когда Новикова публикует негативные посты о своем бывшем избраннике. Супруги были в браке всего 3 года.
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