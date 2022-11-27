Продюсер Сергей Лавров: Российская актриса Чулпан Хаматова может вернуться обратно в РФ

Чулпан Хаматова, сбежавшая из РФ, получила звание «Актриса года» в Латвии. Награду ей вручили за выступление на латышском языке. Сергей Лавров рассказал, при каких условиях актриса сможет вернуться обратно в Россию, и что ей надо будет сделать, чтобы российские зрители приняли ее снова.

Как считает продюсер, именитым звездам «сносит крышу», поэтому вскоре они забывают про любовь зрителей. По словам музыкального эксперта, действия Чулпан являются «плевком» общественности. Лавров считает, что Хамтовой нужно постараться, если она когда-либо решит вернуть доверие своих сограждан.

«Если она в будущем сыграет какой-либо фильм, ей опять проникнется народ, то не исключено. Но, опять, кто позовет ее играть в кино? Какой кинорежиссер возьмет к себе работать Хаматову?» — задался вопросом Лавров.

Продюсер добавил, что артистке будет весьма непросто «взлететь» за рубежом. Чтобы снова быть востребованной ей придется вернуться в РФ, но сделать это практически невозможно.