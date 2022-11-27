Журналисты выяснили, что сейчас происходит с Ургантом, Харламовым и Нагиевым

После исчезновения из эфира популярных телеведущих, появилось много сплетен. Что на самом деле сейчас происходит с Иваном Ургантом, Гариком Харламовым и Дмитрием Нагиевым, попыталась узнать журналистам teleprogramma.pro.

В шоу «Голос» нет Дмитрия Нагиева. Но это не значит, что Первый канал перестал шоумену доверять. В новом сезона КВН Дмитрий выступил в качестве ведущего. Нагиев заменил Александра Маслякова, который пока не восстановился после перенесенного коронавируса. К тому же, любимец публики активно снимается в рекламе и продолжает работу в спектакле «Кыся» по повести Кунина.

Гарик Харламов покинул Comedy Club, шокировав поклонников. Но поговаривали, что остроумному Бульдогу, который получает 7 млн рублей в месяц, этого оказалось мало, поэтому он решил пошантажировать руководство. Шоумен уехал из Москвы, чтобы восстановить здоровье в санатории. Однако через пару недель комик вернулся в эфир. Также ходили слухи, что история с «уходом» затевалась для того, чтобы привлечь внимание зрителя к концерту Андрея Бебуришвили, который на время заменил Харламова в шоу.

На первом канале не анонсируют новых проектов с Иваном Ургантом. Но Алла Михеева проговорилась, что ведущий посещает работу и в настоящее время даже готовит новые проекты.