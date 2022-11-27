Российский певец Иван Дятлов из Вичуги покорил жюри популярного белорусского телешоу

Российский певец Иван Дятлов стал участником популярного белорусского телешоу «Фактор.BY» на канале «Беларусь 1». Членами жюри в проекте являются Руслан Алехно, Ольга Бузова, Серёга и Сергей Соседов.

Уроженец города Вичуга (Ивановская область) выступал последним на кастинге. Молодого артиста узнал Руслан Алехно. Композитор вспомнил, что 12-летний парень ярко выступал во время конкурса «Хрустальные звездочки», а его талант высоко оценил сам Иосиф Кобзон.

Иван признался, что окончил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Но по совету Иосифа Кобзона он получает творческую специальность. Сейчас Дятлов - студент Института театральных искусств.

Певец на шоу исполнил «Песню о далекой родине», которую когда-то пел Кобзон. Дослушав композицию, зрители и судьи встали.

Соседов не смог сдержать слез. Под сильными впечатлениями остались и остальные члены жюри.





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