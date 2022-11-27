Сериал «Монастырь» представил голую Настю Ивлееву, возмутил РПЦ и вызвал недовольство зрителей

На днях на платформе «Кинопоиск» была представлена премьера сериала «Монастырь» с блогером и телеведущей Настей Ивлеевой и известным актером Филиппом Янковским в главных ролях. Но еще до выхода на экраны первых серий многосерийный фильм наделал много шума в общественности.

Во время одной из двух серий Настя предстала полостью в обнаженном виде. А на днях стало известно о том, что телесериал не получил прокатного удостоверения от Минкультуры России.

Кроме того, такое решение Министерства культуры подержала РПЦ. Она увидела в новом кинопроекте оскорбление чувств верующих и искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях. Таким образом получается, что «Монастырь» нарушает закон, запрещающий оскорбление русского Православия.

Ко всему прочему, сериал с участием Ивлеевой вызвал недовольство у зрителей и большинства знаменитостей российского шоу-бизнеса.