Симоньян показала фото своей мамы в молодости и удивила публику внешним сходством

Глава канала RT Маргарита Симоньян трогательно поздравила маму с Днем всех мам. Журналистка опубликовала новый снимок родительницы, удивив публику внешним сходством.

Журналистка написала, что она живет с мамой под одной крышей. За все это время они ни разу не поругались.

«Моя ненаглядная, золотая, мудрая, жизнерадостная и добрая, с которой всю жизнь живу под одной крышей без ссор и даже косого взгляда. Мечтаю лишь о том, чтобы наша жизнь продлилась как можно больше десятилетий», - подписала фото Симоньян.

На черно-белой фотографии, которую выложила Маргарита, изображена ее мама в молодости. Поклонники отметили, что их невозможно отличить друг от друга, поскольку они сильно похожи.