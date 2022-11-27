Собчак вернулась к обычной жизни и удаляет все комментарии про израильское гражданство и «Ростех»

Ксения Собчак недолго горевала по своим коллегам, которые попали в тюрьму. Теперь им грозит реальный уголовный срок. Светская львица недавно вернулась в Россию и начала в Москве прежнюю жизнь.

Сперва журналистка выложила снимок в социальных сетях из театра. Затем теледива дала четко понять, что вновь встречается с друзьями и ходит с ними по ресторанам. Устрицы и гребешки также вернулись в рацион телеведущей.

Вот только в многочисленных комментариях в соцсетях светской львицы практически все поклонники пишут про израильское гражданство и «Ростех». Фанатам интересно, почему Ксения все это время нагло врала.

Но негативные отклики тщательно чистят модераторы. Ни один из комментариев по реальным темам в аккаунте Собчак не походит, все сразу же отправляется в бан.