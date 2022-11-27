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Солисты группы Little Big раскритиковали творчество и патриотическую позицию SHAMAN

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Солисты группы Little Big раскритиковали творчество и патриотическую позицию SHAMAN
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Фото из открытых источников

Участники популярной панк-поп-рэйв группы Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (Ильич) раскритиковали творчество певца-патриота SHAMAN (настоящее имя которого Ярослав Дронов). Своим мнением участники коллектива поделились в YouTube-интервью Ирине Шихман (признана иноагентом в РФ).

Солисты Little Big не поверили, что артист раскрутился самостоятельно без продюсеров, поскольку, как они считают, премьера одной из композиций SHAMAN состоялась на федеральном телеканале.

«Скажи вот, сколько артистов, которые себя сами делали, премьерили песни там?» — спросила Софья Таюрская у ведущей.

Прусикин, в свой черед, назвал образ Дронова сюрреалистичным.

«Назовем его по-восточному с дредами, однако он будет петь, что русский», — заявил исполнитель.

Также музыкант нецензурно выругался в ответ на вопрос, видел ли он как композицию Ярослава перепели российские народные артисты.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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