Телеведущий Михаил Ширвиндт раскритиковал ремейк фильма «Ирония судьбы»

Сын знаменитого режиссера и актера Александра Ширвиндта, кинопродюсер Михаил раскритиковал ремейк новогоднего фильма «Ирония судьбы». По его словам, в предстоящей кинокартине «СамоИрония судьбы» полностью отсутствует художественная ценность. Слова наследника Ширвиндта приводятся в Telegram-канале «Абзац».

«То, что там у них там получилось, — гадость, безобразие, пошлость. Это наверняка подделка. И совершенно неважно, на какую она тему, ведь главное —это чтобы были Бузова и Киркоров», — высказался продюсер.

Ширвиндт также добавил, что из-за звездного состава этот комедийный проект получит зрителя в любом случае, поскольку создается только ради рейтинга.

«У них замечательный рейтинг, который эту похабень и будет сопровождать», — подчеркнул Михаил.

Заметим, что за основу новой комедии взят не только советский киношедевр «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», но и фильмы «Карнавальная ночь» и «Иван Васильевич меняет профессию».