У легендарной певицы Пугачевой больше нет шансов: «Последний концерт у Примадонны»

Возвращение Пугачевой в Россию уже маловероятно. Многие представители отечественного шоу-бизнеса считают, что Примадонна никогда не вернется на сцену.

Известный российский хореограф Егор Дружинин около 3-х лет назад организовывал Пугачевой последний юбилейный концерт, который вызвал настоящий ажиотаж у поклонников. Хореограф признался, что хотел бы повторить этот успех еще раз, однако уверен, что это невозможно.

«Для кого хотел бы еще сделать концерт? Бог знает. Может имя этого артиста называть нельзя. Я назову — это Алла Борисовна Пугачева. Мы сделали ей концерт. Наверное он был последний», - высказался Дружинин.

Подметим, что сейчас Примадонна обосновалась в Израиле. Она посещает концерты своих российских коллег, которые приезжают туда на гастроли. Народная артистка РФ активно веселится и отплясывает, даже не думая о возвращении на родину.