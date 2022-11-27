Участник Little Big Илья Прусикин признался, что лишился всех денег после эмиграции в США

Солист успешной в России поп-панк-рэйв руппы Little Big Илья Прусикин в интервью Ирине Шихман (признанной иноагентом) рассказал о своем бедственном положении. Артист заявил, что после эмиграции в США лишился всех своих денег. Музыканту едва хватает сбережений на еду.

«Я был тогда богат, однако потерял все. Сейчас есть кое-какие концерты, однако все деньги уходят на еду и жилье. У меня был дом, машина, деньги. Но всего этого лишился. У меня больше нету рекламных контрактов», - сообщил Прусикин.

Также отметим, в начале недели стало известно о том, что коллектив Little Big распался. Сейчас в группе остались лишь Илья Прусикин и Софья Таюрская.

Музыканты сбежали в США в начале года. Опальные исполнители выпустили антироссийский манифест. В Америке такой порыв души россиян не оценили, а на родине их конечно же не поняли.