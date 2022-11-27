В Сети появился фотоснимок 21-летнего внебрачного сына певца Андрея Губина

Певец Андрей Губин узнал о внебрачном сыне в 2017 году. Однако общаться с наследником артист не захотел. 21-летний Максим Кваснюк (так зовут парня) пришел на передачу канала НТВ "Звезды сошлись".

Он заявил, что Губин является его биологическим отцом. Исполнитель не признал появившегося в студии наследника. ДНК-тест Андрей делать также отказался.

"Знаю, что у меня всегда была определенная чистоплотность в отношениях со всеми женщинами. Я следил внимательно, ведь понимал, что для женщины аборт - серьезная вещь", - сказал артист.

А на днях в Сети появились фотоснимки внебрачного сына певца. К слову, внешне Кваснюк очень напоминает Андрея Губина в молодости. Сейчас же внешность звезды изменилась, поскольку он страдает тяжелой неизлечимой болезнью, которая доставляет ему сильные боли.