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Владимир Долинский признался, что купил дом в Испании за 160 тысяч евро

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Владимир Долинский признался, что купил дом в Испании за 160 тысяч евро
Знаменитости
Фото из открытых источников

Заслуженный артист РФ купил себе загородный дом в Испании 2008 году. В последнее время актер предпочитает сдавать роскошный особняк в аренду.

78-летний Долинский стал героем нового выпуска телешоу «Секрет на миллион» на канале НТВ. Звезда кино признался, что когда-то много времени проводил за границей со своей супругой. Несколько лет назад он купил недвижимость в Испании. По словам Владимира Абрамовича, он не планировал за рубежом обзаводиться домом. Актер туда приехал в отпуск вместе с Натальей Волковой. Но его супруга настолько восхитилась местным климатом и природой, что они решили заняться поиском жилья.

Сперва они купили небольшое жилье в ипотеку за 130 тысяч евро. После того как ипотеку за квартиру погасили, супруги стали выбирать дом. Посмотрев несколько вариантов, знменитости остановились на двухэтажном особняке с двумя террасами. К тому же к коттеджу прилегает большая территория с бассейном и садом.

Артист рассказал, что новое жилье обошлось не сильно дороже. Долинский продал квартиру, доплатив еще 30 тысяч евро.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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