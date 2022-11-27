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Зарабатывает баллы в Латвии, но стремится в США: Хаматову поднял на смех Шахназаров

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Зарабатывает баллы в Латвии, но стремится в США: Хаматову поднял на смех Шахназаров
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Фото из открытых источников

Михаил Шахназаров высмеял награду Чулпан Хаматовой, полученную в Латвии. Россиянка получила звание "актриса года".

По словам журналиста, гордиться ей нечем. Он предрек крах карьеры популярной артистки.

«Хаматова получила актрису года в Латвии. Постарался Алвис Херманис. За что она получила? За то, что вовремя предать успела. Актриса года в Латвии — как хоккеист года в Болгарии и Румынии. Хотя признаюсь, что в Латвии есть очень сильные и хорошие актрисы. Не буду называть фамилии и имена, чтобы не навлечь гнев товарищей…» — заявил писатель.

По словам Михаила, латвийская публика возмущена тем, что это звание присвоили не местной артистке, а неизвестной Чулпан. Более того, звезда кино в Прибалтике надолго не задержится, так как покинула страну в поисках лучшей жизни.

«Если думаете, что Хаматова собирается остаться в Риге и зарабатывать там, то вы ошибаетесь. По моим данным, она умотала в США, чтобы там работать. Театры латвийские отапливаться в этот сезон не будут. Да и что там она еще может сыграть? Чтобы зарабатывать, нужно участвовать минимум в двух-трех постановках, для этого нужно знать язык, который выучить в таком возрасте невозможно. В латышском языке много особенностей», —  подчеркнул Шахназаров в своем YouTube-канале.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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