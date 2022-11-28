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Newsweek: Россия хотела напасть на Японию в 2021 году, но выбрала Украину

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Newsweek: Россия хотела напасть на Японию в 2021 году, но выбрала Украину
В Мире
Фото из открытых источников

В Кремле изначально строили планы по нападению на Японию в 2021 году, однако президент РФ передумал и выбрал объектом для вторжения Украину. Об этом написал журнал Newsweek, передает «Правда.ру».

Журналистам американского издания удалось пообщаться, как утверждается, с человеком из ФСБ. Он периодически публикует в сети свои инсайды и известен под ником «Ветер перемен». Информатор предоставил документы спецслужбы под грифом секретности, из которых следует, что Москва еще в августе 1991 года «серьезно готовилась к военному конфликту» с соседкой Японией.

«Уверенность в том, что страны войдут в стадию острого противостояния и даже войны, была высокой», — приводит Newsweek слова «Ветра перемен».

Журналисты в конце публикации напомнили, что территориальный спор между Россией и Японией из-за островов Курильской гряды до сих пор не урегулирован, а мирный договор, который бы формально завершил Вторую мировую, между странами так и не подписан.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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