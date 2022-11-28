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67-летняя Лариса Долина заявила, что не любит, когда ее называют певицей

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67-летняя Лариса Долина заявила, что не любит, когда ее называют певицей
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Фото из открытых источников

67-летняя Лариса Долина вышла на публику с неожиданным заявлением. Исполнительница песни «Погода в доме» отреклась от профессии, которой была предана целых 50 лет.

Народная артистка РФ появилась на праздничном мероприятии «Радио Шансон», где вчера вечером собрался весь бомонд отечественного шоу-бизнеса —начиная от артиста SHAMAN'а, заканчивая Любовью Успенской.

В беседе с репортерами эстрадная звезда призналась, что она не выносит, когда ее называют певицей.

«Я не люблю, когда меня певицей называют. Я же артистка. Это все вкупе: умение петь, вести себя на сцене, хорошо разговаривать, правильно произносить слова, доносить смысл песни, рассказывать зрителям историю. Это все умещается в одно слово — артист», — заявила Долина.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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