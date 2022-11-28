72-летняя Ирина Алферова принципиально отказалась от пластических операций

Актриса Ирина Алферова скоро отпразднует свое 72-летие. Несмотря на свой возраст, актриса выглядит замечательно. При этом она принципиально отказывается от всех предложений сделать пластические операции.

Пример многих коллег Народную артистку не вдохновляет. Алферова считает, что просто нужно регулярно следить за собой. Быть естественной для нее – это азбука красоты.

Дочь звезды Ксения, которая была рождена в первом браке с болгарским дипломатом, постоянно радуется, когда встречается с любимой матерью. Ксения, которая также стала актрисой, призналась, что здорово прижаться к родному человеку и снова почувствовать себя маленькой девочкой.

Примечательно, Ксения Алферова не скрывает, что испытывает теплые чувства ко второму мужу матери Александру Абдулову. До самой смерти актер не терял связи с приемной дочерью. Он всегда ей говорил, что она является самой красивой девочкой на свете.



