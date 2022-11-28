Актриса Светлана Бондарчук поделилась редким фото особенной дочери Вари от режиссера

Свою 23-летнюю дочку Варю актриса Светлана Бондарчук показывает крайне редко. От режиссера Федора Бондарчука модель родила двоих детей: сына Сергея (он снимается в кино), и особенную наследницу, у которой диагностировали ДЦП.

Недавно модель рассказала, как живет их с экс-супругом дочка. Бондарчук не скрывает, что они с Федором заботятся о Варе. Девочка всегда окружена заботой и вниманием своих близких.

«У Вари ДЦП, ребенок никогда не жил в пансионатах или за границей, он жил в доме. Есть люди, которые выбирают для своих особенных детей иной путь, каждому свое. Варя живет в полном комфорте, со своими родителями, нянечками, братом и племянницами, живет в окружении любящих людей», — написала Светлана.

На памятном фото женщина обнимает свою наследницу, которая лучится улыбкой. Фанаты отметили, что девушка, хоть и особенная, но очень красивая и светлая.