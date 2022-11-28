Заслуженную артистку Светлану Светличную госпитализировали в психиатрическую больницу

Сын Светланы Светличной признался, что его мать оказалась в психиатрической больнице. Невестка артистки в настоящее время занимается оформлением на постоянное место пребывания в специализированной клинике.

Речь может идти о «Психиатрическом стационаре имени В.А. Гиляровского».

«Сейчас она на Матросской тишине, где-то там. Она будет там на постоянном месте пребывания. Этим занимается сейчас моя супруга Ольга», – рассказал Алексей Ивашов.

При этом наследник 82-летней актрисы добавил, что состояние знаменитой родственницы оставляет желать лучшего.

Напомним, что за прошедший год Светлана Афанасьевна побывала в медицинских заведения несколько раз. Одна из госпитализаций связана с проблемами с сердцем, а другая была вызвана ухудшением психического здоровья.