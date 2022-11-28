Алла Пугачева после побега из России больше не споет в Кремлевском дворце

Алла Пугачева после поспешного побега из России, похоже, окончательно поставила крест на своем творчестве. Танцор и хореограф Егор Дружинин раскрыл правду о печальной участи Примадонны.

Дружинин три года назад занимался организацией юбилейного шоу Аллы Борисовной в Кремле. Тогда они много между собой общались. И, хотя артист желал бы снова поработать с Пугачевой, реальность диктует свои правила.

Сегодня Егор даже не надеется на возвращение 73-летней народной артистки к музыкальной карьере. Тем более речи не идет о том, что однажды Примадонна российской эстрады вновь споет в Кремлевском дворце. Вдали от РФ она позабыла о творчестве, поэтому сейчас довольствуется лишь редкими выходами в люди.

К тому же, в Израиле нет таких концертных площадок, на которых привыкла выступать певица. А для местных жителей она не является мегазвездой.