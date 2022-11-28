Бритни Спирс снялась полностью обнаженной в ванне

40-летняя американская поп-певица Бритни Спирс снялась полностью обнаженной в ванной. Пикантный снимок скандальная звезда jпубликовала у себя в аккаунте в социальной сети.

Очередной снимок певицы из разряда очень откровенных. На фото исполнительница позирует в ванне в чем мать родила.

Впрочем, грудь артистка прикрыла руками, а интимное место при публикации заретушировано с помощью эмодзи в виде цветочка.

Поклонников удивило очередное голое фото знаменитости, и они его обсудили в комментариях. Но еще больше их возмутило пошлое заявление Бритни, которое появилось под новыми кадрами:

«Люблю сосать! Никогда профессиональные фото не выкладываю... Мне легко сосать! А ты продолжай аплодировать, !» Поведение Спирс показалось подписчикам странным. Некоторые и вовсе заявили, что она совсем сошла с ума.



